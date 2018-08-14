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Lefkoşa'da hırsızlık, klimaları çaldılar

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Lefkoşa'da hırsızlık, klimaları çaldılar
Lefkoşa'da hırsızlık, klimaları çaldılar

06.08.2018 tarihinde, Lefkoşa’da Şerife DURA’a ait iki adet klima motoru çalınmıştı.   

Yürütülen soruşturmada, mesele ile ilgili olarak N.E. (E-28) ve H.T. (E-25) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.       

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