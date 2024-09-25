Lefkoşa’da Hırsızlık Olayı: 140.000 TL Çalındı

23 Eylül 2024 tarihinde, Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde bir restorana ait araç park yerinde meydana gelen hırsızlık olayında, park halinde bulunan bir şahsa ait kilitsiz aracın bagajından çanta içerisinde muhafaza edilen toplam 140.000 TL nakit para çalındı.
Olay, Polisin bilgisine ulaşmasının ardından başlatılan soruşturma neticesinde zanlı olarak M.F.U. (23) tespit edilerek tutuklandı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu. Hırsızlık olaylarıyla mücadele amacıyla alınacak önlemler konusunda halkın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.