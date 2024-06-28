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Lefkoşa'da Hırsızlık Yapan Kadın Tutuklandı

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Lefkoşa'da bir süpermarketten 1953.87 TL değerinde ürün çalan D.T. (26), Girne Limanı'ndan yurt dışına çıkış yapmaya çalışırken yakalandı. Soruşturma sürüyor.
Lefkoşa'da Hırsızlık Yapan Kadın Tutuklandı

HIRSIZLIK OLAYI: LEFKOŞA'DA SÜPERMARKETTEN ÜRÜN ÇALAN KADIN TUTUKLANDI

26 Haziran 2024 tarihinde Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden D.T. (26), market içerisinde satışa sunulan toplam 1953.87 TL değerindeki muhtelif ürünleri alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.

Bu olay, polisin bilgisine geldikten sonra yürütülen ileri soruşturma sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalar ve incelemeler neticesinde, D.T.'nin Girne Limanı'ndan yurt dışına çıkış yapmaya çalıştığı belirlenmiştir. Güvenlik güçleri, bahse konu şahsı limanda tespit ederek tutuklamıştır.

 

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