Lefkoşa’da hırsızlık yapan zanlı teminata bağlandı

Hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Hüseyin Topaloğluları bugün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Güral Kırcalılar, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Hüseyin Topaloğluları’nın sirkat suçundan methaldar olduğunu söyledi. Polis, 03-07.12.2021 tarihleri 16.00-09.00 saatleri arasında Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi 3.cadde birinci sokak üzerinde Lefkoşa'da sakin Sadık Uğurlu Birel’e ait iki adet 14 bin TL değerinde 10 hp gücünde markasız buzluk kompresörü, I adet 12 bin TL değerinde 5 hp gücünde buzluk ünitesi, 1 adet 13 bin TL değerinde 6.5 hp buzluk ünitesi,1 adet 10 bin TL değerinde çelik zırhla sarılı 50'mm çapında 50m uzunluğunda bakır yer altı kablosu, iki adet toplam 5 bin TL değerinde çelik zırhla sarılı 35*mm çapında 50m uzunluğunda bakır yer altı kablosunun zanlı tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, 14 Temmuz Perşembe günü zanlının tespit edilip derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak olay yerinde ve çevresinde incelenen kamera görüntülerinde zanlı 5 Aralık 2021 tarihinde JK 920 plakalı aracı ile bulunduğunun tespit edildiğini anlattı. Polis, 14 Temmuz Perşembe günü mesele ile ilgili olarak zanlının ikametgâhında yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilemediğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının suçunu itiraf ettiğini belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya, zanlının davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 70 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve şahsi olarak 100 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.