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Lefkoşa'da hırsızlıktan 3 tutuklu

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Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinin deposundan 1600 adet konfeksiyon malzemesi çalan ve saklayan 3 kişi tutuklandı.
Lefkoşa'da hırsızlıktan 3 tutuklu

Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinin deposundan 1600 adet konfeksiyon malzemesi çalan ve saklayan 3 kişi tutuklandı.
Polisten yapılan açıklamaya göre, 2019 Ocak- Şubat ayları içerisinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren LC Waikiki isimli iş yerinde çalışan N.A.(E-23) ve J.T.(E-24)’nın, iş yerine ait depodan takriben 1600 adet muhtelif konfeksiyon malzemelerini çaldıkları ve çalınan bazı ürünlerin de hırsızlık olduğunu bildiği halde Z.G.(K-26) tarafından tasarruf edildiği tespit edildi.

Bahse konu şahıslar tutuklandı.

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