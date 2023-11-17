Lefkoşa'da Hız Kazası: Araçlar Çarpıştı, Yaralılar Hastanede

Lefkoşa'da Sürat Kazası: Dikkatsiz Sürücünün Karıştığı Kaza Sonucu Yaralılar Hastanede Tedavi Gördü, Sürücü Tutuklandı, Soruşturma Derinleşiyor!
16 Kasım 2023 tarihinde, saat 20:40 sıralarında Sanayi Bölgesi 26. Sokak'ta gerçekleşen trafik kazasında, Derviş AKSOY (E-22) yönetimindeki GH 199 plakalı araç, süratli ve dikkatsiz bir şekilde doğu istikametine seyir halindeyken İntergaz önlerinde direksiyon hakimiyetini kaybedip karşı yönden gelen Ahmet ÇAPUR (E-41) yönetimindeki KZ 324 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada yaralanan GH 199 plakalı araç sürücüsü Derviş AKSOY, araçta bulunan yolcu Ömer BAŞDAŞ ve KZ 324 plakalı araç sürücüsü Ahmet ÇAPUR, tedavilerinin ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden taburcu edildi. Soruşturma kapsamında GH 199 plakalı araç sürücüsü Derviş AKSOY tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
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