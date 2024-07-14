Lefkoşa’da iki hırsızlık vakası, iki kişi tutuklu...

Lefkoşa’da gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayında, polisin yürüttüğü soruşturmalar sonucunda şüpheliler tutuklandı.

İlk olay, 11 Temmuz tarihinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan M.Ş. (40), iş arkadaşına ait ofis masasının çekmecesinde bulunan toplam 3550 TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturma sonucunda, M.Ş. tespit edilerek tutuklandı.

İkinci olay ise Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan bir makinist garajında gerçekleşti. Garajda çalışan M.Z. (30), 29 Nisan – 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında iş yeri kapandıktan sonra gizlice kilitli durumdaki ofis odasının penceresini açarak içeriye girdi. M.Z., oda içerisindeki çekmecede muhafaza edilen toplam 400 ABD doları ve 7 bin TL nakit parayı tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldı. Polisin olayı öğrenmesi üzerine başlattığı ileri soruşturmada, M.Z. tespit edilerek tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturmalar devam etmektedir.