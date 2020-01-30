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Lefkoşa'da iki katlı evde yangın çıktı.. İşte detaylar

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Lefkoşa'da iki katlı evde yangın çıktı.. İşte detaylar
Lefkoşa'da iki katlı evde yangın çıktı.. İşte detaylar

30.01.2020 tarihinde, saat 05:30 sıralarında, Lefkoşa’da Surlar içi bölgesinde Ali Yüzbaşı Sokak üzerinde bulunan İbrahim BAŞARIR’a ait iki kattan oluşan evin üst katındaki yatak odası içerisinde elektrikli sobanın yatağa temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu üst katta bulunan iki yatak odası ile koridor içerisinde bulunan muhtelif eşyalar, evin asma tavanı, çatıda monteli bulunan plastik su deposu ve ısıtıcısı yanarak diğer odalar ise islenmek suretiyle hasar görmüştür.

Yangının evin bitişiğinde bulunan Erbil NURAÇ ve Melek DENER’e ait iki ayrı eve sıçraması sonucu söz konu evlerin çatıları yanarak zarar gördü.

Yangında dumandan etkilenen Alperen BAŞARIR (E-17) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.

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