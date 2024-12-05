Lefkoşa’da İki Kişi Uyuşturucu ve Suç Gelirleri ile Yakalandı

04 Aralık 2024 tarihinde, saat 13:30 sıralarında Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda, G.T.M.A. (E-20) ve A.A.K.F. (E-22) isimli şahısların kaldıkları ikametgahta arama yapıldı.

Arama sonucunda, yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu değerlendirilen bir hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen toplam 2,000 TL nakit para bulundu. Ele geçirilen maddeler emare olarak alınırken, zanlılar gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi