  • BIST 1.943,81
  • Altın 781.30566
  • Dolar 13.5563
  • Euro 15.5353
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

Lefkoşa'da İki Toplumlu “Müzikle Köprüler Kuruyoruz” Konser Etkinliği Düzenleniyor

» »
Lefkoşa'da İki Toplumlu “Müzikle Köprüler Kuruyoruz” Konser Etkinliği Düzenleniyor
Lefkoşa'da İki Toplumlu “Müzikle Köprüler Kuruyoruz” Konser Etkinliği Düzenleniyor

Lefkoşa’da Büyük Han’ın arkasında yer alan Lefke Hanı Meydanı’nda iki toplumlu “Müzikle Köprüler Kuruyoruz” konser etkinliği düzenleniyor.
 

Avrupa Birliği’nin (AB) adada kapsamlı çözüme yönelik desteğini vurgulamak için Avrupa Komisyonu’nun desteği ile AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, Barış İçin İki Toplumlu Koro- Lena Melanidou, Yıltan Taşçı ve Adamos Katsantonis, Niyal Öztürk ve Frederiki Tombazu ile “Let’s Sing Together” Grubu iki dilde şarkılarını seslendiriyor. 
Ardından DJ Yusuf Çoşkuner ve DJ Andreas Colocassides sahne alacak. 
 

Saat 12.00’de başlayan ve 2 buçuk saat sürecek etkinliğe, her iki toplumdan sanatseverler katılarak, müziklere eşlik ediyor. 
 

“İKİ TOPLUMLU MÜZİK GRUPLARINI BİR ARAYA GETİRDİK. FARKLI TÜRLER SUNUYORUZ. ETKİNLİĞİ KOROYLA BAŞLAYIP, DJ’LE BİTİRİYORUZ” 
 

Etkinlik hakkında TAK muhabirinin bilgi aldığı AB Bilgi Merkezi temsilcileri, Avrupa Birliği’ni topluma daha iyi anlatabilmek amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, Avrupa kültürünün önemli temel unsurlarından birini oluşturan ve toplumlar arası köprü kurma gücüne sahip müziği kullanarak bugünkü etkinliği düzenlediklerini kaydetti.
 

İki toplumlu müzik yapan gruplara ulaştıklarını ve etkinlikle korodan, DJ müziklerine kadar farklı türlerde canlı konserlerin yer alacağını ifade eden temsilciler, pandemi yasaklarından dolayı son zamanlarda online yaptıkları etkinlikleri, havaların güzel olmasıyla açık havaya taşımayı planladıklarını söyledi.
 

Sanatsal faaliyetlerin yanında, çevre, eğitim, dijitalleşme gibi Avrupa Birliği’nin öncelikli konularında seminer/webinar ve çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirten temsilciler, AB Bilgi Merkezi sosyal medya hesaplarından yaklaşan etkinliklerin takip edilebileceğini de bildirdi.
 

“AB’DE BU YIL GENÇLİK YILI. BUNA ÇOK ÖNEM VERİYORUZ”
 

Bu yılın Avrupa Birliği’nde gençlik yılı olduğunu ve buna önem verdiklerini ifade eden temsilciler, gençlere yönelik AB Bilgi Merkezi tarafından yapılması istenilen etkinlik ve fikirler sunmaları için 15 ile 29 yaş arası gençlere çağrıda bulunduklarını da kaydetti.
 

İklim ve çevre, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, daha güçlü ekonomi, sosyal adalet ve istihdam, aktif vatandaşlık, insan hakları, eğitim, kültür, gençlik, spor gibi konularda iki toplumlu fikir ve eylemleri gençlerden duymak istediklerini belirtilen temsilciler, seçilen fikirleri, fikir sahibi 18 yaş üstü gençlerle hayata geçireceklerini ve 18 yaş altı gençleri ise ödüllendireceklerini belirtti. 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tonga'da yanardağ ve tsunami felaketinden sonra COVID-19 kısıtlaması uygulanıyor02 Şubat 2022 Çarşamba 13:16
  • Lefkoşa Kaymakamlığı'ndan Alkollü İçki Satış Ruhsatını Yenilemek İsteyenlere Duyuru01 Şubat 2022 Salı 16:57
  • Gönyeli'de Trafik Kazası01 Şubat 2022 Salı 16:23
  • Değirmenlik Bölgesinde Yarın 6 Saatlik Elektrik Kesintisi Yapılacak01 Şubat 2022 Salı 16:06
  • LTB'ye 4 aday.. Siyasi kulisler hareketlendi...İşte o isimler...01 Şubat 2022 Salı 10:23
  • Cumhuriyet Meclisi’ne Lefkoşa’dan seçilen 16 Milletvekili Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda düzenlenen törenle mazbatalarını aldı31 Ocak 2022 Pazartesi 16:22
  • Dikmen Ve Civarındaki Bazı Bölgelerde Yarın Elektrik Kesintisi Olacak30 Ocak 2022 Pazar 17:09
  • Araç Bisikletliye Çarptı, bisikletli hastaneye kaldırıldı30 Ocak 2022 Pazar 13:44
  • Lefkoşa’ da Alkollü Sürücü Aracıyla 7 Metrelik Dere Yatağına Düştü30 Ocak 2022 Pazar 11:52
  • 30 Yaşındaki Adam Evinde Ölü Bulundu30 Ocak 2022 Pazar 10:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti