Lefkoşa'da inşaat demiri ile kız arkadaşına defalarca vurdu!

Polis Basın Subaylığından alınan bilgiye göre 18.08.2019 tarihinde, saat 05:00 sıralarında, Lefkoşa’da C.O (E-27), kalmakta olduğu ikametgahta tartıştığı kız arkadaşı Leticia Akwueh NKEMDİLİM’in sağ gözüne yumruk vurup saçlarından çekmek suret ile ciddi şekilde darp ettikten sonra, tasarrufunda bulundurduğu inşaat demiri ile kız arkadaşının yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine defalarca vurmak suretiyle yaraladı.
Şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.
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