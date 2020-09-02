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Lefkoşa’da inşaat malzemelerini çalmışlardı

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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanan zanlılar Begench Dovranov ve Dovran Yulbarsov dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Lefkoşa’da inşaat malzemelerini çalmışlardı

Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık suçlarından dolayı tutuklanan zanlılar BegenchDovranov ve DovranYulbarsov dün teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

(Kamalı Haber) -

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Erginsoylu olayla ilgili bulguları aktardı. Erginsoylu huzurda bulunan zanlılar BegenchDovranov ve DovranYulbarsov'un 29.08.2020 tarihinde Lefkoşa'da meydana gelen sirkat meselesi ile ilgili olarak methaldar olduklarını söyledi. Polis 29.08.2020 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Küçük Kaymaklı-Lefkoşa'da.  zanlılar Begench Dovranov ve Dovran Yulbarsov Çaldıran Yolu Sokak üzerinde bulunan Hasan Ertüz'e ait yarım inşaat içerisinde bulunan yine adı edilene ait Grafiti marka mikser ve karıştırıcı ucu, 25 metre beyaz renk elektrik uzatma kablosu, bir adet mavi renk tahta saplı kese, bir adet sarı renk plastik gaz beton duvar tokmağını, 5 adet sprey gaz beton köpüğünü sirkat ettiklerini mahkemeye aktardı. Polis zanlıların Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını ve gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini söyledi. Polis ayrıca zanlıların kullanımında bulunan araç içerisinde sözkonusu sirkat edilen eşyalarına bulunarak emare yapıldığını mahkemeye aktardı.

Polis memuru Cemal Erginsoylu zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

 

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç TemaySağer zanlı BegenchDovranov’unyurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, KKTC’de muteber 1 kefilin 80 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, 2 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Sağer, zanlı DovranYulbarsov’un ise 20 günü aşmamak süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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