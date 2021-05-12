Lefkoşa'da intihar!

Lefkoşa'da 56 yaşındaki Oğuz Alp adlı şahıs, 9 metre yükseklikten kendini atarak, intihar etti.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 19.30 sıralarında, Lefkoşa Sanayi Bölgesinde bulunan Sanayi odası binasının batı kısmında bulunan yangın merdivenlerinden Lefkoşa'da sakin 56 yaşındaki Oğuz Alp, yaklaşık 9 metre yükseklikten atlayıp intihar etmek suretiyle yaşamını sonlandırdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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