Lefkoşa'da İş Kazası: 27 Yaşındaki İşçi Yaralandı

08 Eylül 2024 tarihinde saat 09:00 sıralarında, Lefkoşa’da bir evde tadilat çalışması yapan 27 yaşındaki Ali Hamoud Yahya Ahm Alsabri, kullandığı elektrikli kırıcı alet ile salon ve mutfak arasındaki duvarı yıkmaya çalışırken, duvarın üzerine çökmesi sonucu yaralandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Alsabri'ye, omurga kırığı teşhisi konuldu. Yapılan tedavinin ardından Dahiliye Servisi'nde müşahede altına alınan işçinin sağlık durumu takip ediliyor. Soruşturma devam etmektedir.