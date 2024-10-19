Lefkoşa'da İş Kazası: 41 Yaşındaki İsrafil Uruk Yaralandı

18 Ekim 2024 tarihinde, saat 08:30 civarında Lefkoşa'da bir mobilya atölyesinde meydana gelen iş kazasında, 41 yaşındaki İsrafil Uruk, çalıştığı merdivenin kayması sonucu yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşerek yaralandı. Olayın ardından Uruk, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan tedavisinin ardından Ortopedi Servisi'nde müşahede altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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