Lefkoşa’da İş Kazası: Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

24 Eylül 2024 tarihinde, saat 13:00 sularında Lefkoşa-Girne Anayolu üzerinde bir reklam panosunda çalışan Mehmet Reşit IŞIK (37), reklam panosunun brandasını gerdiği sırada dengesini kaybetti. Düşmemek için pano üzerinden geçen elektrik telini tutmaya çalıştığı esnada, elektrik akımına kapılarak yere düştü ve yaralandı.

Olay sonrası IŞIK, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede, vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edilerek Yoğun Bakım Servisi'nde müşahede altına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. İş güvenliği konusunda yetkililerin ve işverenlerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.