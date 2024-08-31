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Lefkoşa'da İş Kazası: Kanalizasyon Çukurunda Toprak Kayması.. İşte detaylar...

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Lefkoşa'da İş Kazası: Kanalizasyon Çukurunda Toprak Kayması.. İşte detaylar...
Lefkoşa'da İş Kazası: Kanalizasyon Çukurunda Toprak Kayması.. İşte detaylar...

31 Ağustos 2024 tarihinde Lefkoşa'da Osman Örek Caddesi üzerinde bulunan bir kanalizasyon çalışması sırasında ciddi bir iş kazası meydana geldi. Lefkoşa Türk Belediyesi adına kanalizasyon kazı çalışması yürüten bir şirketin çalışanı SHAFIQUL (E-44), kanalizasyon çukurunda çalışırken toprak kayması sonucu çukurun içine düşerek yaralandı.

Olayın hemen ardından Polis, İtfaiye ve Sivil Savunma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekipler, SHAFIQUL'u toprak altında kalan kısmından kurtararak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının tedavisi hastanede devam etmekte.

Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor. Olayın nedenlerinin ve iş güvenliği önlemlerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Şirket yetkilileri ve ilgili makamlar, kazanın ayrıntılarını belirlemek ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme yapıyor. Yaralının en kısa sürede sağlığına kavuşması temenni ediliyor.

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