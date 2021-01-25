Lefkoşa'da işletmede pozitif vakalar!

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir dans stüdyosunda 1 üye ve 1 eğitmenin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir dans stüdyosunda 1 üye ve 1 eğitmenin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Detay-Sosyal Medya

İşletme direktörü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada üyelerinin pozitif çıkması üzerine yapılan testlerde eğitmen Selin İnan'ın testinin pozitif çıktığını, kendi testinin ise negatif çıktığını açıkladı.

Eda Kutruza'nın sosyal medyadan yaptığı açıklama şu şekilde:

Sevgili Üyelerim,

Üyelerimizden bir kişinin covid-19 testinin pozitif çıkması sonucunda Sağlık Bakanlığımız tarafından karantina oteline alındık.

Bana yapılan test sonucu NEGATİF olup,reformer eğitmenimiz SELİN İNAN ın test sonucu POZİTİF çıkmıştır. Ben önlem amaçlı Sağlık Bakanlığı’nın uygun gördüğü süre boyunca karantina merkezinde izole olacağım.

Bu süre boyunca stüdyomuzda hizmet veremeyeceğiz.

Pazartesi (18.01.21) gününden itibaren bizlerle temasda bulunan herkesin, sorumluluğumuz gereği test yapmalarını önemle rica ederiz.. Sağlıkla kalın