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Lefkoşa’da işyerleri denetlendi, şebeke suyu analizleri yapıldı

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk ve Çevre Sağlığı Şubesi denetim ekipleri tarafından 16-26 Temmuz tarihleri arasında yapılan denetimlerde 147 işyeri denetlendi.
Lefkoşa’da işyerleri denetlendi, şebeke suyu analizleri yapıldı

Denetimler sonucunda 19 işyerine eksikliklerinden dolayı ihbar verildi, Mutallip Fırın isimli işletmeye izinsiz ve sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan, Matbah-ı Amire isimli işletmeye gayrı sihhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

Belediyeler Yasası kapsamında Doors of Old Town Cafe isimli işyerinin izinsiz, sağlık karnesiz personel çalıştırmaktan dolayı kapatması yapıldı. Ortaklar Market isimli işyerinden 2 birimürün, Cebe Market’ten 1 birim ürün, Çelik Market’ten 2 birim ürün yanlış muhafazaedildiğinden dolayı müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 6 Eğitim Merkezi, 14 Kuaför/Berber/ Güzellik Salonu, 2 Öğrenci Yurdu, 1 Oto Yıkama 17 Su Otomatı, 1 Düğün Salonu, 1 Hamam, 17 Market, 11 Gıda Deposu, 6 Spor Salonu, 4 Dernek/Kulüp Lokali, 30 Restoran, 4 Fırın, 3 Meyhane, 11 Kafeterya, 2 Lokum ve Pasta Üretim Yeri, 6 İmalat Yeri, 2 Börek Evi, 2 Bar, 1 Un Satış Yeri, 1 Su Üretim Yeri, 5 Pastane.

Lefkoşa’nın şebeke suyu analizleri temiz
15-19 Temmuz 2019 tarihlerinde belediye sınırları içerisinde 17 bölgeden (Haspolat, Hamitköy, Dumlupınar, Çağlayan, Yenişehir, Surlariçi, Köşklüçiftlik, Kumsal, Aydemet, Kermiya, Ortaköy, Göçmenköy, Taşkınköy, Marmara, Gelibolu, Kızılbaş, K.Kaymaklı) şebeke suyu numuneleri alınarak Devlet Laboratuvarı analizleri yapılmış olup; Ambalajlanmış kaynak suyu ve içme suyu yasasına göre uygun olduğu tesbit edildi.

 

 

 

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