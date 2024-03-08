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Lefkoşa'da İzinsiz Üniversite Açıldı: YÖDAK Soruşturması Devam Ediyor

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YÖDAK İzni Olmadan Faaliyete Geçen Üniversite Skandalıyla Sarsıldı: Tutuklamalar Gerçekleşti
Lefkoşa'da İzinsiz Üniversite Açıldı: YÖDAK Soruşturması Devam Ediyor

Lefkoşa'da, Yüksek Öğretim Planlama Denetleme Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu'ndan (YÖDAK) izin almadan faaliyet gösteren bir üniversitenin ortaya çıkan skandalı, kamuoyunu derinden sarsmış durumda. 2023 yılı ile 07.03.2024 tarihleri arasında gerçekleştiği belirtilen bu olayda, YÖDAK'ın izni olmadan faaliyet gösteren üniversitenin durumu, polisin bilgisine gelmesi üzerine ileri soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu üniversitenin YÖDAK'tan izinsiz olarak açılıp çalıştırıldığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine soruşturma başlatıldı ve meselede zanlı olarak görülen B.K. (K-44), N.E. (K-53), U.S. (E-39) ve M.İ.B. (E-45) isimli kişiler tutuklandı. Ancak, soruşturmanın derinleştirilerek devam ettiği belirtildi.

Bu skandal, ülke genelinde yüksek öğretim kurumlarının denetim ve izin süreçlerine ilişkin ciddi endişeleri beraberinde getirmiştir. YÖDAK'ın izni olmadan faaliyet gösteren üniversiteye ilişkin detayların ortaya çıkmasıyla birlikte, kamuoyu tarafından daha sıkı denetim ve kontrol mekanizmalarının hayata geçirilmesi talepleri yükselmektedir.

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