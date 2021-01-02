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Lefkoşa'da kadına şiddet!

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Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darpve kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan anlı Yüksel Özvurulmuş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Lefkoşa'da kadına şiddet!

Lefkoşa’da meydana gelen ciddi darpve kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan anlı Yüksel Özvurulmuş tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Alparslan Yavuz olayla ilgili bulguları aktardı. Yavuz huzurda bulunan zanlı Yüksel Özvurulmuş’un 02 Ocak 2021 tarihinde saat 02:00 raddelerinde Lefkoşa Dumlupınar'da bulunan Levent Apartmanlarında kendisi ile ilişkiye girmediği gerekçesi ile eski eşinin kafasına, yüzüne ve vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile defaten vurmak sureti ile ciddi bir şekilde darp edip adı edilenin elinde bulunan I Phone 7 Plus marka cep telefonunu elleri ile kasten ve kanunsuzca kırmak sureti ile hasara uğrattığını söyledi. Polis zanlının olay yerine gelen polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandığını ve polisin olay yerine geldiği esnada müştekiye halen daha şiddet uygularken tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Alparslan Yavuz zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı, müştekinin kendisine şiddet uygulandığı gerekçesi ile kendisini savunduğunu iddia etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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