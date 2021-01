Lefkoşa'da kadına şiddet!

Lefkoşa’da meydana gelen "Şiddet kullanma Tehdidi Kasti Hasar ve Darp" suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Şevket Can Dalıcı dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ayça Soykara olayla ilgili bulguları aktardı. Soykara huzurunuzda bulunan zanlı Şevket Can Dalıcı’nın 28 Ocak 2021 tarihinde Gönyeli’de meydana gelen "Şiddet kullanma Tehdidi Kasti Hasar ve Darp" suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis 28 Ocak 2021 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Gönyeli'de bulunan ikametgahlarının salon kısmı içerisinde zanlının kendisinden ayrılıp ailesinin yanına gitmek istediği gerekçesi ile ayni yerde sakin eşi M.D’nin üzerine elinde bulundurduğu bardağı savurup her iki bileğinden tutup ittirmek sureti ile darp ettikten sonra adı edilene hitaben "ailenin yanına gidersen seni öldürürüm" demek sureti ile şiddet kullanma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Polis olayın akabinde müştekinin elinde bulunan Phone 8 Plus marka cep telefonunu alıp yere savurmak sureti ile 2500 TL hasara uğrattığını mahkemeye aktardı. Polis yapılan şikâyet üzerine olay mahalli ziyaret edilerek kalan cam bardağın parçaları ve I phone cep telefonu tespit edilerek emare maksatlı olarak zapt edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, 2 haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 5 Bin TL nakit teminat yatırması ve KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 50’şer Bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.