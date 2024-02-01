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Lefkoşa'da kadına şiddet! Beraber yatıp uyumadıkları gerekçesi ile...

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Lefkoşa’da yaşanan olayda beraber yatıp uyumadıkları gerekçesiyle tartıştığı eşi N. K.'yı darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan M.K mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa'da kadına şiddet! Beraber yatıp uyumadıkları gerekçesi ile...

Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne  “Ciddi Darp” suçundan çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Begüm Bektaş aktardı.

Polis, 28 Ocak 2024 tarihinde saat 07.00 raddelerinde zanlının, Göçmenköy’deki adresindeki ikametgahlarının yatak odası içerisinde eve geldiği zaman beraber yatıp uyumadıkları gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışmaya müteakip  eşi N. K.'nin boğazından sıkarak kollarından tutup salon kısmına götürüp orada elleri ile yüzüne, başına ve göğsüne birçok kez yumruk vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiğini anlattı. Polis, olayın 31 Ocak 2024 tarihinde polisin bilgisine geldiğini, aynı tarihte zanlının aleyhinde derdest emri temin edildiğini ve Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, temin edilen doktor raporunda müştekinin yüzünün ve başının muhtelif yerlerinde ekimoz olduğu öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının yazılı dava tebliğinde suçunu kabul ettiğini, çalışma izni ile ülkede bulunduğunu belirterek, davalarında hazır bulunması için uygun teminata bağlanmasını mahkemeden talep etti.

Huzurundaki verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, 20 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması şartları ile zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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