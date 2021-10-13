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Lefkoşa'da kaldırımda bisikleti ile gidiyordu...

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Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Teoman TELEK kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir.
Lefkoşa'da kaldırımda bisikleti ile gidiyordu...

ÖLÜMLE NETİCELENEN TRAFİK KAZASI

13.10.2021 tarihinde, saat 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakındoğu Bulvarı üzerinde çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araç ile 84 mlgr alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru seyreden Zamir DERESEVEN (E-20), seyretmekte olduğu yol üzerinde bulunan sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içerisinde savrularak aracının sol ön kısmı ile yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yol içerisinde savrulduğu sırada o esnada sol şerit içerisinde ayni istikamete seyir halinde bulunan Lefkoşa’da sakin Teoman TELEK (E-45) yönetimindeki bisikletin arka kısmına çarpmıştır.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Teoman TELEK kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirmiştir. Araç sürücüsü Zamir DERESEVEN tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

 

 

                                                                           PGM – BASIN SUBAYLIĞI

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