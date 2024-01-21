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Lefkoşa'da Kanunsuz Ateşli Silah İle Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu

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Lefkoşa'da Kanunsuz Ateşli Silah İle Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu
Lefkoşa'da Kanunsuz Ateşli Silah İle Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu

20.01.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.E.(E-33)’nin tasarrufunda, kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiği bir adet tabanca ve 10 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.B.(E-34) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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