Lefkoşa'da Kanunsuz Ateşli Silah İle Patlayıcı Madde Taşıma Ve Tasarrufu

20.01.2024 tarihinde, saat 19:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, H.E.(E-33)’nin tasarrufunda, kanunsuz olarak taşıyıp tasarruf ettiği bir adet tabanca ve 10 adet canlı mermi tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.B.(E-34) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.