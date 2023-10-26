Lefkoşa'da Kanunsuz Silah ve Sigara Ele Geçirildi

V.K., Lefkoşa'da kanunsuz silah ve sigara taşırken yakalandı; soruşturma devam ediyor.

25 Ekim 2023 tarihinde, saat 18:30 sıralarında, Lefkoşa'da meydana gelen olayda, V.K. (E-48) isimli şahıs, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalardaki toplam 13 karton sigarayı Lefkoşa'da faaliyet gösteren bir markete satmaya teşebbüs ettiği sırada Lefkoşa Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü tespit edilerek hemen gözaltına alındı.

V.K.'nin gözaltına alınmasının ardından, şahsın Lefkoşa'daki ikametgahında yapılan aramada, gümrüğe beyan edilmemiş muhtelif markalarda toplam 16 karton sigara ve bir adet tabanca ele geçirildi. Ele geçen malzemeler emare olarak alınırken, soruşturma da devam etmektedir.