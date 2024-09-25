Lefkoşa'da Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu

24 Eylül 2024 tarihinde saat 16:30 sıralarında, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, R.Ç. (E-31) isimli şahsın üzerinde yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Ayrıca, olayla bağlantısı olduğu belirlenen M.B. (E-24) isimli şahsın iş yerinde yapılan aramada, Narkotik Dedektör Köpeğinin tepki vermesi üzerine, yaklaşık 2 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.