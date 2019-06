Lefkoşa'da kara bulutlar ve şiddetli rüzgar kendini göstermeye başladı: Yoğun yağış kapıda

Şu an itibariyle birlikte Lefkoşa'da şiddetli rüzgar ve kara bulutlar kendini göstermeye başlamış durumda. Yoğun sağanak yağışın da her an başlaması bekleniyor.

Meteoroloji Dairesi daha önce yaptığı açıklamada 3 gün yağmur beklendiğini belirtmişti.

Meteorolojik görünüm

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir.

Hava az bulutlu zamanla parçalı bulutlu yer yer sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu geçecek. Hava sıcaklığı Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir.

Rüzgar Güney ve batı yönlerden orta kuvvette zaman zaman kuvvetli esmesi beklenmektedir. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimler ve sahillerde genellikle 25-31 derece dolaylarında seyredecek.

ULTRAVİYOLE RADYASYONU YÜKSEK

Gerekli tedbirler alınmadan özellikle 11:00 - 16:00 saatleri arasında 15 dk. dan fazla güneş altında kalınmaması gerekmektedir