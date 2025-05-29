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Lefkoşa'da katle teşebbüs...

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Lefkoşa’da meydana gelen katle teşebbüs, ağır yaralama, ciddi darp ve kanunsuz bıçak taşıma suçlarından tutuklanan M.P ile K.A mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ali Aydoğanlı mahkemede olguları aktardı.
Lefkoşa'da katle teşebbüs...

Polis, 25 Mayıs 2025 tarihinde saat 23:30 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde, boş arazi içerisinde daha önceden aralarında mevcut olan sorun nedeniyle, M.T.(E-49) ile konuştukları sırada, kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdıkları bıçak ile M.T.’yi sol sırt, karın ve kol bölgelerinden ağır şekilde yaralayıp katle teşebbüs ettikten sonra, vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiklerini söyledi.

Polis,  ağır şekilde yaralanan M.T.,’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Kalp Damar ve Cerrahi Yoğun Bakım Servisinde müşahede altına alındığını, doktordan alınan raporda vücudunda sadece bıçak değil, yuvarlak uçlu delici alet yarası tespit edildiğini açıkladı.

Polis, bıçak darbelerinden birinin akciğere yakın bir mesafeye denk geldiğini, yaralının doktor gözetiminde tedavisinin sürdüğünü açıkladı.

Zanlıların mahkemeye çıkarılarak 3 gün ek süre alındığını kaydeden polis,  bu süre içerisinde birçok kamera görüntüsü incelediklerini, tanık ifadeleri aldıklarını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, olayda kullanılan 22 santim uzunluğundaki bıçağın bulunduğunu nacak delici aletin bulunmadığını, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 6 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

 

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