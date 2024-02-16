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Lefkoşa'da katle teşebbüs... 59 sabıkası var

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Lefkoşa'da meydana gelen “katle teşebbüs, vahim zarar, yaralama, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma ve ciddi darp suçlamalarıyla tutuklanan 47 yaşındaki M.K yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa'da katle teşebbüs... 59 sabıkası var

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Emrah Turgal mahkemede olguları aktardı.

Polis memuru, olayın Şubat 2024 tarihinde saat 13.30 sıralarında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının İstanbul Caddesi üzerinde olduğu esnada kavga ettiği M.G'nin başının arka kısmına pala ile vurarak 7 santim kesi oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının daha sonra palayı İ.C'nin yüzüne fırlatarak, dişinin kırılmasına ve alt sağ dudağında 4 santim kesi oluşmasına neden olduğunu kaydetti.

Polis memuru, zanlının bu olayların akabinde M.G'ye ait Redmi 9 marka cep telefonunu yere atarak kırılmasına neden olduğunu ve böylelikle kasti hasar suçunu işlediğini söyledi.

Polis, olayın ardından zanlının aynı tarihte Demirhan'da tespit edilerek tutuklandığını anlattı. 

Polis memuru, zanlının işlemiş olduğu suçlarla alakalı cezai sorumluluğunun olup olmadığına dair Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinden doktor kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Polis, doktorlardan zanlının ceza-i ehliyet olduğuna dair sözlü beyan aldıklarını ancak raporun henüz ellerine ulaşmadığını söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının 59 sabıkası olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı saldırdığı şahısların kendisine komplo kurduğunu iddia etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının “katle teşebbüs, vahim zarar, yaralama, kasti hasar, tecavüzkar alet taşıma ve ciddi darp” suçlarından yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

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