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Lefkoşa'da kavga

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Lefkoşa'da kavga
Lefkoşa'da kavga

YARALAMA, KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMA, KAVGA VE RAHATSIZLIK

12 .07.2020 tarihinde, saat 00:30 sıralarında, Lefkoşa’da Barış Manço parkı içerisinde, S.G.(E-20), A.A.(E-22), Z.B(E-20), M.A. ve M.A.(E-19) bir taraf olmak üzere  A.A.(E-16), M.E.T. (E-17), Y.U.(E-18), M.A.B.(E-17) ve İ.U.(E-17) aralarında çıkan tartışma sonrası kavga ettikleri sırada İ.U. (E-17) sol serçe parmağından, M.A. (E-19) ise sağ omuz altı ve sol arka sırt kısmından bıçak ile yaralanmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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