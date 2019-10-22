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Lefkoşa’da kavga… 3 Yaralı

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Lefkoşa’da pazar akşamı bir grup Pakistanlının kavgaya tutuştuğu ve çıkan olayda, biri polis üç kişinin yaralandığı bildirildi.
Lefkoşa’da kavga… 3 Yaralı

Fileleftheros gazetesi, kavga sırasında çeşitli aletler de kullanıldığını ve yaralanmalar meydana geldiğini kaydederken; kavgaya karışanlardan ikisinin yakalandığını ve dün Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldıklarını yazdı.


İki Pakistanlı aleyhinde dörder günlük tutukluluk emri verildiğini kaydeden gazete, yaralanan polisin de yapılan ilkyardım müdahalesinin ardından taburcu edildiğini belirtti.


SOYGUN


Politis gazetesi ise, Larnaka’da dün sabaha karşı, kimliği belirsiz şahısların büfe soygunu gerçekleştirdiklerini yazdı.
Gazete, büfede alarm sistemi bulunmasına rağmen, soyguncuların büfenin kasasında bulunan bin 300 Euro’yu alarak, kaçmayı başardıklarını kaydetti.
Haberde, olayla ilgili polis soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

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