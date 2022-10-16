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Lefkoşa’da kavga

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İki kişinin karıştığı kavgada bir kişinin burnunu kırdı.
Lefkoşa’da kavga

Polisten yapılan açıklama şöyle;

VAHİM ZARAR, KAVGA VE RAHATSIZLIK 

15.10.2022 tarihinde, saat 03:00  sıralarında, Lefkoşa’da, Osman Paşa Caddesi üzerinde O.U.(E-45), aralarında çıkan tartışma sonucu A.T.Y. (E-24) ile birbirlerinin vücutlarına vurarak kavga ettikleri sırada O.U,   A.T.Y’nin yüzüne kafası ile vurmak suretiyle adı edilenin burnunun kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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