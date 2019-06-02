  • BIST 90.590
  • Altın 245,144
  • Dolar 5,8344
  • Euro 6,5125
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Lefkoşa'da kavga ve adam yaralama

» »
Lefkoşa'da kavga ve adam yaralama
Lefkoşa'da kavga ve adam yaralama

01.06.2019 tarihinde, saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa’da, Mücahitler Parkı içerisinde E.E. (E-37), alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada küfür ettiği için kendisini uyaran Hamit MANGA’nın sol kol dirsek içerisine, tasarrufunda bulunan cam bardağı masa üzerinde kırdıktan sonra saplayarak adı edileni yaralamıştır.

Olayda yaralanan Hamit MANGA, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak yapılan tedavisinden sonra taburcu olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erkekleri utandıran hastalık01 Haziran 2019 Cumartesi 23:59
  • İskele Gazimağusa yolunda ölümlü kaza! 21 yaşında hayata gözlerini yumdu!01 Haziran 2019 Cumartesi 18:36
  • Güven oyu alan UBP HP hükümetinin ilk icraatı Meclisi Pazartesi tatile sokmak oldu01 Haziran 2019 Cumartesi 15:33
  • Şehir Plancıları Odası, Girne Yayalaştırma Projesi için imzalanan sözleşmeyi eleştirdi01 Haziran 2019 Cumartesi 15:14
  • Cumhurbaşkanlığı Kalıcı Etki Proje Yarışması’nda finale kalan projeler değerlendirildi01 Haziran 2019 Cumartesi 15:01
  • LTB ücretsiz İngilizce kursları yıl sonu müsameresi Atatürk İlkokulu’nda gerçekleşti01 Haziran 2019 Cumartesi 14:57
  • Tatar: Türk ordusu adadan çekilse gerçek anlamda çatışma doğabilir, Türkiye barışın teminatıdır01 Haziran 2019 Cumartesi 14:50
  • KITOB: “Ramazan Bayramı’nda otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 69 civarında”01 Haziran 2019 Cumartesi 14:21
  • Meclis Başkanı Uluçay, İslam İşbirliği Teşkilatı zirve toplantısına katıldı01 Haziran 2019 Cumartesi 14:19
  • Tatar: “İki devletli çözüm modelinin gündeme gelmesi için gereken çabayı ortaya koyacağız”01 Haziran 2019 Cumartesi 14:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti