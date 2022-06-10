Lefkoşa'da kayıp aranıyor

09.06.2022 tarihinde polise verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin İbrahim AKÇUL (E-66)’dan 27.05.2022 tarihinden beridir haber alınmadığı ve kayıp olduğu bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, Soruşturma devam etmektedir.
09.06.2022 tarihinde polise verilen bilgide, Lefkoşa’da sakin İbrahim AKÇUL (E-66)’dan 27.05.2022 tarihinden beridir haber alınmadığı ve kayıp olduğu bildirilmiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, Soruşturma devam etmektedir.
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