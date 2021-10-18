Lefkoşa'da kayıp şahıs

15.10.2021 tarihinde, 15:00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Murhan BARHUN (E-20-) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılarmış halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
15.10.2021 tarihinde, 15:00 raddelerinde Lefkoşa’da sakin Murhan BARHUN (E-20-) kalmakta olduğu ikametgahından ayrılarmış halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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