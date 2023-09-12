Lefkoşa'da Kayıp Şahıs

11.09.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Richard Ngolle NGOLLE (E-43)’den 03.09.2023 tarihinden beridir haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
11.09.2023 tarihinde Polise verilen bilgide; Lefkoşa’da sakin Richard Ngolle NGOLLE (E-43)’den 03.09.2023 tarihinden beridir haber alınamadığı ve kendisine ulaşılamadığı bildirmiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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