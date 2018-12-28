Lefkoşa’da kaza ! 1 kişi ağır yaralı

Lefkoşa’da bugün trafik kazası meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bugün saat 18:20 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Uğur Ertop (E-57), yönetimindeki PT 844 plakalı van araç ile kuzey istikametinden güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun doğu kısmından batı kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Uğur Karaçevirgen (E-57)’e çarpması sonucu meydana geldi.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Ahmet Uğur Karaçevirgen kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ilkyardım tedavisinin ardından, Girne Suat Günsel Hastanesine sevk edildi.
Soruşturma devam ediyor.
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