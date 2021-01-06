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Lefkoşa'da kaza: 1 yaralı

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Lefkoşa'da kaza: 1 yaralı
Lefkoşa'da kaza: 1 yaralı

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki Tatenda Maketo yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa'da, Hamitköy çemberi istikametinden yönetimindeki PN 665 plakalı araç ile gelen Tatenda Maketo (E-21), Honda kavşağına geldiği zaman süratli ve dikkatsizce sola dönüşe geçtiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yolu ayıran trafik adacığına çarpıp sağ yan kısmı üzerine devrildi. 

Kaza sonunu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

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