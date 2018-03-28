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Lefkoşa'da kaza

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Lefkoşa'da kaza
Lefkoşa'da kaza

Polis Basın Subaylığı’ndan  alınan bilgiye göre bu sabah, saat 07:00 sıralarında, Haspolat Çemberi ile Hamitköy çemberi arasında, Türkan Şehit (K-53), yönetimindeki PR 950 plakalı salon araç ile soldan ikinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada soldan birinci şerit içerisinde aynı yöne doğru seyreden  Serdar Altınkaynak yönetimindeki EL874 plakalı aracı geçer geçmez dikkatsizce sol şeride geçmeye çalıştığı sırada EL 874 plakalı araca çarpması neticesinde kontrolü kaybederek yolun solundan çıkarak akasya ağaçlarına çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan Türkan Şehit Lefkoşa Doktor Burhan  Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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