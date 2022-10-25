Lefkoşa'da Kaza!

Polisin açıklaması şu şekilde:
25.10. 2022 tarihinde, saat 11:00 sıralarında, Lefkoşa’da Şht. Kemal Aksay Caddesi boyunca yönetimindeki LD 138 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru seyreden Fatma BEŞOK (K-65), Alpet trafik ışıklarına geldiği zaman, sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sola Dr. Fazıl Küçük Bulvarına giriş yapması sonucu o esnada cadde üzerinde tarafında yeşil ışık yandığı için batı istikametine doğru seyreden Zarıp RAHMANOV (E-43) yönetimindeki LL 635 plakalı tır aracın önünü tıkması sonucu çarpışmışlardır.
Kaza sonucu yaralanan olmadı.
Soruşturma devam etmektedir.
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