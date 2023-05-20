Lefkoşa'da kaza...

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 22:00 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde, Mehmet Ali YILMAZ (E-20) yönetimindeki NZ 936 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan Honda Trafik Işıkları kavşağına geldiğinde, tarafında kırmızı ışık yandığı halde durmayıp dikkatsizce yoluna devam etmesi sonucu, o esnada tarafında yeşil ışık yandığı için Şht. Mustafa Ahmet Ruso caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyreden Kemal TURAN (E-20) yönetimindeki LZ 151 plakalı salon aracın sağ ön kısmına çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle NZ 936 plakalı araç savrularak, aynı cadde üzerinde karşı istikamette taraflarında kırmızı ışık yandığı için durmakta olan Muhammed UMAIR (E-22) yönetimindeki SH 653 plakalı motosiklet ile Salim CHIMBO (E-24) yönetimindeki ZRB 371plakalı araca da çarptıktan sonra, sağ yan kısmı üzerine devrilerek durmuştur. Kaza sonucu yaralanan NZ 936 plakalı araç sürücüsü Mehmet Ali YILMAZ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, müşahede altına alındı. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam etmektedir.