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Lefkoşa'da kaza: 5 yaralı

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Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Lefkoşa'da kaza: 5 yaralı

Lefkoşa Yakın Doğu Bulvarı üzerinde dün sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Olay, Atatürk Stadyumu kavşağında Ecembuse Koçer (20) yönetimindeki MG 104 plakalı aracın kontrolden çıkarak Mehmet Çakmak (25) yönetimindeki FS 025 plakalı araca çarpması sonucu gerçekleşti.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, bir demir direğe çarparak durabildi.

Yoğun Bakımda Tedavi Gören Var

Kaza sonrası MG 104 plakalı araç sürücüsü ve araçtaki yolcular Begüm Demircan (24), Eymen Akkaş (22) ve İda Dündar (21) yaralandı. Yaralılar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yapılan müdahaleler sonucunda Eymen Akkaş’ın iç kanama teşhisiyle ameliyata alındığı ve yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Begüm Demircan ise göğüs servisinde müşahede altında tutuluyor. Sürücülerden Mehmet Çakmak ve yolculardan İda Dündar, ayakta tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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