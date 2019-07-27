Lefkoşa'da kaza! 6 yaralı

Lefkoşa’da feci kaza biri bebek altı kişi yaralandı yaralılar da üçü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne diğer araçta bulunan üç kişi ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
detaylar geliyor
Lefkoşa’da feci kaza biri bebek altı kişi yaralandı yaralılar da üçü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne diğer araçta bulunan üç kişi ise Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
detaylar geliyor
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