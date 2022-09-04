  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Lefkoşa'da kaza! Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

» »
Lefkoşa'da kaza! Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti
Lefkoşa'da kaza! Alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Bugün saat 00:20 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel caddesi üzerinde, NA 894 plakalı araç sürücüsü Ahmet Uçar (E-22), 138 mlgr alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip gidiş gelişi ayıran orta refüj bordür taşlarına ardından da aydınlatma direğine çarptı.

Kaza sonucu araç sürücüsü olay yerine gelen 112 acil sağlık servisiyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da Feci Kaza! Motosiklet Sürücüsü Yoğun Bakıma Alındı30 Ağustos 2022 Salı 14:09
  • Lefkoşa'da bir iş yerinde​ tabanca ve mermi bulundu30 Ağustos 2022 Salı 10:18
  • LTB'den duyuru29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:37
  • Harmancı: Seçime daha 3 ay var, biz kavga ederken de atı alan Üsküdar’a yol alıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 12:35
  • Lefkoşa’da yağmur suyu drenaj çalışmaları sürüyor28 Ağustos 2022 Pazar 10:39
  • DP Lefkoşa İlçe Başkanı Öztürk seçildi28 Ağustos 2022 Pazar 09:35
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtarılamadı26 Ağustos 2022 Cuma 14:07
  • LTB'den duyuru26 Ağustos 2022 Cuma 08:02
  • Trafiğe kapalı yollar açıldı25 Ağustos 2022 Perşembe 10:08
  • Tüm Müdahalelere Rağmen Kurtulamadı24 Ağustos 2022 Çarşamba 14:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti