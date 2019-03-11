  • BIST 100.850
  • Altın 226,152
  • Dolar 5,4450
  • Euro 6,1170
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Lefkoşa'da kaza! Araç dereye yuvarlandı 1 kişi yaralı

» »
Metehan ile Dereboyu arasındaki anayolda saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Lefkoşa'da kaza! Araç dereye yuvarlandı 1 kişi yaralı

Metehan ile Dereboyu arasındaki anayolda saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Metehan istikametinden Dereboyu’na doğru giderken JM 560 plakalı otomobili kullanan kadın sürücü önce diğer şeritte seyreden araca yandan çarptı ardından kendi aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kadın sürücü, yönetimindeki araç ile dereye uçtu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre kadın sürücü hafif yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Dereye düşen araç ise çekici yardımı ile dereden çıkartıldı. Kazaya karışan diğer araç ise hafif hasar ile kazayı atlattı

a.png

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dikkat! Birçok bölgede Elektrik kesintisi !11 Mart 2019 Pazartesi 19:43
  • “Yüksek İdare Mahkemesi’ne başvuracağız”11 Mart 2019 Pazartesi 18:35
  • Özersay, Antalya’da Türkiye Dışişleri Çavuşoğlu ile görüştü11 Mart 2019 Pazartesi 18:30
  • İzinsiz kazıya suçüstü!11 Mart 2019 Pazartesi 17:19
  • Akter: “BRT’de bu yılı çevre yılı ilan etmeyi planlıyoruz”11 Mart 2019 Pazartesi 17:05
  • Temizlik yaparken rahatsızlanmıştı11 Mart 2019 Pazartesi 16:52
  • TAK ailesinin acı günü11 Mart 2019 Pazartesi 16:32
  • “Ağıt yakmakla yetinilemez”11 Mart 2019 Pazartesi 16:30
  • “21’inci yüzyılda reçetesiz ilaç satışı devam ediyor”11 Mart 2019 Pazartesi 16:00
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: "Transit uçuşlarda yüzde 11 büyüme gerçekleşti"11 Mart 2019 Pazartesi 15:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti