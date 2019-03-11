Lefkoşa'da kaza! Araç dereye yuvarlandı 1 kişi yaralı

Metehan ile Dereboyu arasındaki anayolda saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.
Metehan istikametinden Dereboyu’na doğru giderken JM 560 plakalı otomobili kullanan kadın sürücü önce diğer şeritte seyreden araca yandan çarptı ardından kendi aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kadın sürücü, yönetimindeki araç ile dereye uçtu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin olay yerinden edindiği bilgiye göre kadın sürücü hafif yaralanarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Dereye düşen araç ise çekici yardımı ile dereden çıkartıldı. Kazaya karışan diğer araç ise hafif hasar ile kazayı atlattı
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