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Lefkoşa’da Kaza! Araç Takla Attı

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Lefkoşa’da Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Alkollü Sürücü Yaralandı
Lefkoşa’da Kaza! Araç Takla Attı

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre saat 01:55 raddelerinde Lefkoşa’da Osman Örek caddesi üzerinde Ahmet AÇIKEL (E-21) yönetimindeki SE 409 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyreden 204 Mlgr alkol tesiri altında aşırı sürat ve dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sol kısmında bulunan bordür taşlarına aracının sol ön tekerleği ile çarpmıştır.

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Çarpmanın şiddeti ile beton duvara aracının sol yan kısmı ile çarpıp kontrolsüz bir şekilde Metehan çemberi üzerinde yolun batı kısmında bulunan Motorcity isimli işyerinin girişte bulunan beton balkona çarpıp duramayarak, Motorcity’e ait cama çarpıp savrularak beton kolona çarpıp tavanı üzerinde önü güney istikametine bakar şekilde durmuştur.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ahmet AÇIKEL Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi acil servisinde müşahede altına alınmıştır.

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