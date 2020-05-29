Lefkoşa'da kaza! bir kişi ağır yaralandı

Lefkoşa'da Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yolunda bugün meydana gelen kazada bir kişi ağır yaralandı.
JV 964 plakalı araç sürücüsü yol ortasındaki refüj içerisinde bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan araç yol içerisinde yan durdu. Araçta bulunan erkek sürücü ve bir çocuk hastaneye kaldırıldı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Polis, “Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü ve araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Cesur IMAMOV’un (E) tedavisi halen LDH de sürüyor.
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