  • BIST 1.542
  • Altın 411,808
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKA5730 test 39 pozitif vaka

Lefkoşa'da Kaza! Dereye uçtu! Yaralı var... (GÜNCELLENDİ)

» »
Lefkoşa'da Metehan yolu, Citroen Işıkları yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir araç dereye uçtu.
Lefkoşa'da Kaza! Dereye uçtu! Yaralı var... (GÜNCELLENDİ)

Lefkoşa'da Kaza! Dereye uçtu! Yaralılar var...

Lefkoşa'da Metehan yolu, Citroen Işıkları yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir araç dereye uçtu.

Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis olay yerinde...

158259248_1824014341119493_5967801624849639755_n.jpg

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Okan TEVİ (E-37), yönetimindeki GV 101 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Citroën ışıklarına yaklaştığı zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip önce orta refüjü ayıran çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce sola savulduktan sonra köprü korkuluklarına çarpıp yaklaşık 5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.

Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • LTB,başkenti 10 bölgeye ayırarak 10 ekiple işyerlerini denetliyor23 Şubat 2021 Salı 14:58
  • Lefkoşa'da 2 Caddede Asfaltlama Çalışması22 Şubat 2021 Pazartesi 13:42
  • Gönyeli Belediyesi 22 Şubat’ta hizmet binasının kapılarını yeniden açıyor21 Şubat 2021 Pazar 16:52
  • LTB 3 Ekiple ve 2 Merkezde Aşılamaya Devam Edecek18 Şubat 2021 Perşembe 16:06
  • 2 polisin Covid-19 test sonucu pozitif13 Şubat 2021 Cumartesi 22:23
  • Sağlık Bakanı Ali Pilli, LTB’nin hizmete koyduğu aşı merkezine ziyarette bulundu09 Şubat 2021 Salı 14:01
  • Lefkoşa'da ev partisinde 13 tutuklu!08 Şubat 2021 Pazartesi 21:11
  • Gönyeli Belediyesi çalışanında pozitif Covid-19 vakası, kendisi açıkladı07 Şubat 2021 Pazar 20:51
  • LTB yurttaşlara sosyal medyadan farklı aktiviteler sunuyor06 Şubat 2021 Cumartesi 14:52
  • Lefkoşa Türk Belediyesi, Hizmet Verecek Şubelerinde Çalışma Saatlerini Düzenledi05 Şubat 2021 Cuma 17:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti