Lefkoşa'da Kaza! Dereye uçtu! Yaralı var... (GÜNCELLENDİ)

Lefkoşa'da Kaza! Dereye uçtu! Yaralılar var...
Lefkoşa'da Metehan yolu, Citroen Işıkları yakınlarında bugün saat 21.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir araç dereye uçtu.
Yaralı olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinde...
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bu akşam, saat 21:00 sıralarında, Lefkoşa’da Osman Örek Caddesi üzerinde, Okan TEVİ (E-37), yönetimindeki GV 101 plakalı salon araç ile batı istikametinden doğu istikametine doğru süratli ve dikkatsizce seyrettiği sırada Citroën ışıklarına yaklaştığı zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip önce orta refüjü ayıran çelik bariyerlere çarpıp kontrolsüzce sola savulduktan sonra köprü korkuluklarına çarpıp yaklaşık 5 metre derinliğindeki dere yatağına düşmüştür.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor.
Polisin olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.
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