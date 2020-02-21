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Lefkoşa'da kaza! Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

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Lefkoşa'da kaza! Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı
Lefkoşa'da kaza! Dikkatsiz sürücü yayaya çarptı

Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde bugün saat 14.30 sıralarında dikkatsiz sürücü yayaya çarptı. Kaza sonucu yaralanan yaya Yıldız hastaneye kaldırıldı.

Polisten alınan bilgiye göre, Trafik Kazası 21.2.2020 tarihinde, saat 14.30 sıralarında, Lefkoşa'da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde, Mehmet Berrak (E-52), yönetimindeki PJ 625 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi önlerine geldiği zaman, dikkatsizliği sonucu, o esnada yolun sağından soluna doğru yaya olarak geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (E-60)'a çarpmıştır. Kaza sonuc yaralanan yaya Ahmet Yıldız kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

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